Superbike | Alvaro Bautista ha eletto il suo favorito | che sorpresa!

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sono ventisette i punti portati a casa dal campione del mondo della categoria della, al termine del primo round del Mondiale 2024 corso sulla pista di Phillip Island, in Australia. Dopo le prime uscite nettamente negative, lo spagnolo si è ripreso nella Superpole Race (quarto) e in Gara 2 quando l’iberico ha sfiorato la vittoria arrendendosi all’ultimo alla Kawasaki di Alex Lowes. Un inizio balbettante, quindi, per il numero uno che recentemente hail centauro che potrebbe vincere il titolo. Ma chi? A, il corridore ha indicato Nicolò Bulega, suo compagno di box in Ducati. Le parole diche ha votato a favore di Nicolò Bulega: “Per adesso è il migliore della categoria” (Credit foto – pagina Facebook ...

Tutta la determinazione di chi ha governato, nelle ultime due stagioni, la categoria delle derivate e che in questa stagione si rigetterà in pista con un ... (metropolitanmagazine)

SBK, Pirro in aiuto alla Ducati nei test di Barcellona della Superbike: SBK: Il 14-15 marzo ci sarà anche il collaudatore pugliese in pista con la Panigale V4 al Montmelò con l’obiettivo di aiutare lo sviluppo della Rossa. Nel mentre Michele sta aspettando notizie se corr ...gpone

SBK, Nava: “Bautista Se applicassero la regola in MotoGP dovrebbero zavorrare tutta la griglia”: SBK: “Purtroppo il discorso della zavorra non è matematico o scientifico, ma si tratta di fiducia. Conosco Alvaro e secondo me non pensa al ritiro, ma a continuare nel 2025” ...gpone

SBK, la Ducati sogna in grande: Bulega eguaglia un mito italiano: La Ducati vuole vincere il Mondiale di SBK e con Nicolò Bulega sogna in grande con un risultato in Australia davvero favoloso.allaguida