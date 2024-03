Suicidio | il Sappe accusa | “Agenti Penitenziari lasciati soli”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Penitenziara è sotto choc per la morte di un collega di appena 55 anni che questa mattina ha deciso di farla finita, sparandosi un colpo alla testa con la pistola d’ordinanza. Appartenente al Corpo di Poliziaa in servizio nel carcere di Ariano Irpino si è tolto la vita mentre era libero dal servizio. “E’ una notizia che sconvolge tutti noi. L’uomo, un Assistente capo coordinatore del Corpo di poliziaa sembra non avere lasciato motivazioni del gesto estremo al momento e sono ovviamente in corso i doverosi accertamenti”, commentano, appresa la notizia, Tiziana Guacci e Donato Capece, segretario generale e segretario regionale del. Il leader nazionale del Sindacato Autonomo Poliziaa ricorda come quello dei poliziotti ...