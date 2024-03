Suicide Squad | Kill The Justice League | Sony sta rimborsando i giocatori PS5?

(Di lunedì 4 marzo 2024) Stando alle informazioni che stanno emergendo in rete in queste ore,Interactive Entertainment ha deciso di autorizzare il rimborso agli utenti che hanno acquistatoThesu. Ebbene sì, in questa giornata di inizio marzo si stanno diffondendo a macchia d’olio le testimonianze di non pochi videoche rivelano di aver ricevuto addirittura un rimborso completo per l’ultimo e discusso gioco di Rocksteady Studios da parte del colosso giapponese. Ed a testimonianza della bontà delle loro affermazioni, gli utenti di cui sopra hanno anche condiviso degli screenshot relativi al rimborso ricevuto daInteractive Entertainment, dove è possibile effettivamente leggere che l’azienda giapponese ...

