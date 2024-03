Sub milanese muore nel Lario Elvira | ex veterinaria dell’Ats Il malore | la forza di risalire e il volo disperato in ospedale

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ex, all’Ats e prima all’Asl di Milano per quasi vent’anni, sub esperta e appassionatissima, la pensione che da fine 2022 le regalava tempo per coltivare i suoi interessi. La vita diMangini, che lascia il marito e una figlia, si è fermata a 65 anni ieri mattina, durante un’immersione nel lago di Como. Nonostante il freddo e il tempo piovoso, da Milano aveva raggiunto il Moregallo, una spiaggia molto nota e frequentata sul ramo lecchese nel comune di Mandello del. Si è immersa da sola, verso le 10, risalendo una ventina di minuti dopo in condizioni drammatiche. La morte è stata dichiarata nel pomeriggio, all’di Lecco dove era stata portata in elisoccorso. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la donna, assidua frequentatrice di quella spiaggia e lì conosciuta da tutti, si ...

