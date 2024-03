Su Iuventa ‘il fatto non sussiste’. Ma ormai la criminalizzazione delle Ong è stata raggiunta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) di Enza Plotino “Ilnon costituisce reato”; ma i sette anni trascorsi da quel lontano 2017 e da quel falso storico hanno creato un clima ostile e diverso tutti i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile che conducevano missioni di soccorso in mare. Sette anni in cui, in nome di quel “presunto reato”, è cambiato tutto. La navedella ong tedesca “Jugend Rettet” non aveva favorito l’immigrazione clandestina, hanno detto i giudici della Procura di Trapani, ma nel frattempo tutto è cambiato, virando verso il peggio, e gli Stati e le istituzioni dell’Ue guidati dall’Italia hannodi tutto per impedire le attività di soccorsoOng nel Mediterraneo centrale. Da quel lontano 2017, l’Italia ha progressivamente ritirato i propri mezzi navali ...