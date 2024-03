Studio 6 Sky intitolato a Gianluca Vialli | tributo al suo contributo e alla sua leggenda

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) «Oggi il Club è più ricco. Da oggi siamo tutti un po' più ricchi qui a Sky, perché lo6, lodal quale trasmettiamo anche il Club, da oggi è, che in questoha passato praticamente tutta la sua carriera a Sky. Da qui trasmettevamo la Champions, da qui ha condotto le sue trasmissioni,è sempre presente nei nostri pensieri, nei nostri ricordi ed è sempre un esempio per noi che abbiamo lavorato a Sky in tutti questi anni e che continuiamo a lavorare Sky e anche per quelli che da domani lavoreranno a Sky, perché il suo modo di fare, il suo modo di interpretare la professionalità, la dedizione, ma anche la grande amicizia che ci ha regalato, i consigli quotidiani di tutti i giorni, hanno fatto di...