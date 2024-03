Stramaccioni | «La tattica del Napoli nel gol di Raspadori è vincente | guadagni vantaggio sul difensore»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Andreaha parlato alla Gazzetta dello Sport di-Juventus, in particolare dell’azione che ha portato al gol di: la difesa bianconera schierata al limite dell’area e, qualche metro più dietro, i calciatori azzurri che prendono la rincorsa. Anche Dimarco contro l’Atalanta ha sfruttato questa, segnando uno dei quattro gol rifilati alla squadra di Gasperini. L’intervista è di Salvatore Malfitano. Siamo di fronte a una nuova tendenza? È davvero la soluzione migliore prendere la rincorsa fuori area sui rigori per aggredire la respinta? «Arrivare in corsa dal limite dell’area permette al giocatore di guadagnare unin relazione all’avversario, ma non permette un rilevante cambio di direzione. Quindi devi essere fortunato che la palla venga respinta nella luce ...