Stramaccioni | «La più bella Inter di sempre? Condivido! Un motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024)ritiene quella di Simone Inzaghi la piùe spiega anche ilche è di natura prettamente tattica. SQUADRA INNOVATIVA ? Andreaa Dazn sui nerazzurri di Inzaghi: «La piùdiquesta definizione perché è un’che ha meno l’individualità del campione, ma tante soluzioni tattiche e innovazioni lavorate da Inzaghi e dal suo staff. Questo movimento delle catene, questi movimenti che portano i difensori in area di rigore, capisco cosa si intende. Non hai lo Snejider, il Maicon o il Lucio, ma hai tutta una serie di soluzioni che ti portano ad andare in gol senza la giocata del campione».-News - Ultime notizie e calciomercato ...