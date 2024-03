Strage di Bologna | chiesta la condanna per Ciavardini e Vinciguerra per falsa testimonianza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) “La reticenza di Luigi(nella foto) e Vincenzocostituisce un vulnus sull’accertamento della verità per un fatto gravissimo come ladi“. La pm Rossella Poggioli ha chiesto rispettivamente 4 anni e 3 mesi per l’ex Nar, giàto in via definitiva all’ergastolo come uno dei responsabili dell’attentato alla stazione che costò la vita a 85 persone e ne ferì 200, e due anni per l’ex esponente di Ordine nuovo e di Avanguardia Nazionale. Sono entrambi accusati diaggravata, per essere stati reticenti nell’ambito del processo di primo grado che ha portato allaall’ergastolo (confermata in appello) dell’ex Nar Gilberto Cavallini, per ladel 2 agosto 1980. Secondo ...