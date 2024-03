Strage alla stazione di Bologna | i segreti di Ciavardini e Vinciguerra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 - Quattro anni e tre mesi per Luigie due anni per Vincenzo: queste le richieste della Procura, pm Rossella Poggioli, per i due imputati di falsa testimonianza aggravata per aver taciuto alcune circostanze nelle deposizioni rese durante il processo di primo grado sulladel 2 agosto 1980 a carico di Gilberto Cavallini. In particolare,- già condannato in via definitiva come esecutore materiale della- è a processo perché, nelle udienze del 9 e 16 maggio 2018, ha taciuto l'identità del personale medico che lo aveva curato per la ferita riportata nell'attentato del 28 maggio 1980 in cui i Nar uccisero, davanti al liceo 'Giulio Cesare' di Roma il poliziotto Franco Evangelista, e per non aver voluto rivelare l'identità ...