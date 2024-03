Stradella | spaccata notturna al negozio | 30enne arrestato dopo la fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024)(Pavia), 4 marzo 2024 - La sirena dell'allarme scattato per la vetrata delinfranta ha fatto arrivare subito sul posto i carabinieri, che hannoil presunto responsabile del furto. D.M.,di nazionalità marocchina residente a Santa Giuletta, è accusato di furto pluriaggravato. Oggi in Tribunale a Pavia l’arresto è stato convalidato, con il Gip che ha disposto la misura cautelare dei domiciliari in attesa del giudizio, con udienza rinviata al 9 maggio. Il furto è stato messo a segno nella notte in via Martiri Partigiani a: con un tombino preso dalla strada è stata mandata in frantumi la vetrata, facendo appunto scattare l'allarme. Nelle vicinanze c’era già una gazzella del Radiomobile, arrivata in pochi istanti davanti al, con in ...