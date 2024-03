(Di lunedì 4 marzo 2024) C’è l’opera realizzata da Agata, ex detenuta del carcere di Bollate. E poi ci sono quelle di Anna, Ana Paula, Barbara, Cinzia, Flora, Loretta, Maria, Moldavia, Nadia, Roberta e Santina. Dodici, dalla dirigente d’azienda alla cameriera, dalla maestra elementare alla badante polacca, dalla pensionala alla stiratrice. Dodicirealizzatedacondifferenti, talvolta segnate dalla fatica del lavoro, della detenzione, della guerra e della malattia. È la mostra “di“ ideata dall’artista Nadia Nespoli nell’ambito del progetto “Artepassante“ che sarà inaugurata domani alle 18 (e resterà aperta fino al 23 marzo) nell’Atelier della fotografia, alla stazione del passante ferroviario di Porta Venezia a ...

È tutto pronto per l’inaugurazione della mostra “I Prati di Kore. Storie di antiche donne «vibonesi»” che inizierà oggi alle ore 11. Introdurrà e coordinerà i ... (gazzettadelsud)

Dopo le marce in città, Corro Rosa, e le Pink Parade a Milano per raccogliere fondi per la ricerca, a Pioltello arriva la mostra sulle Donne che ce l’hanno ... (ilgiorno)

ROMA – In vista della Giornata internazionale della donna, mercoledì 6 marzo, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno ... (lopinionista)

“Storie di donne“ all’uncinetto. Grandi opere a piccolo punto: Dodici grandi opere realizzate all’uncinetto da donne con Storie differenti, talvolta segnate dalla fatica del lavoro, della detenzione, della guerra e della malattia. È la mostra “Storie di donne“ ...ilgiorno

Teatro Ragazzi, ’Storia di un no’ oggi in scena alla Sala Estense: La rappresentazione, consigliata per un pubblico dai 12 anni in su, affronta il tema della violenza sulle donne.ilrestodelcarlino

Lisa, partiamo da te: che bambina sei stata: Preferisco rispondere dando voce alle donne della mia famiglia ... Mi piace anche l’idea di lasciare una mia composizione a chi viaggia, 76 Storie diverse in movimento e in divenire. Chi a New York ci ...tgcom24.mediaset