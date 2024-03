Storia di Antonella Di Massa | trovata morta a Ischia Le domande | il silenzio e l’attesa della verità

(Di lunedì 4 marzo 2024) Poca voglia di parlare anei due giorni che hanno accompagnato il funerale diDi, la donna di 51 anniin un terreno di Succhivo, a. Si attende l'esito delle indagini, mentre sono ancora molti gli interrogativi che non sembrano trovare risposta.

Napoli, 28 febbraio 2024 – Il corpo di Antonella di Massa - 51 anni la mamma di Casamicciola scomparsa dal 17 febbraio – era sotto gli alberi di arance, in un ... (quotidiano)

"1979, l'anno in cui sognammo di essere quelli che non saremmo mai stati": spettacolo al Santa Cecilia: E poi nasce Giuseppe, che è figlio di Giovanna e di Pasquale, e fratello di Vincenzo e di Antonella. Giuseppe vivrà quell’anno con l’incoscienza felice di un neonato, un’incoscienza che manterrà per ...palermotoday

Giulia Salemi festeggia tre anni d’amore con Pierpaolo Pretelli e scaccia le voci di crisi: “Ecco come stanno le cose”: Proprio il 2 marzo di tre anni fa, la quinta edizione del Grande Fratello Vip si concludeva con la vittoria di Tommaso Zorzi e l’inizio della Storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Lo scorso ...tag24

Pechino Express 2024, 5mila km sulla rotta del Dragone: l’itinerario pazzesco (con new entry in conduzione): Giovedì 7 marzo inizia l’undicesima edizione del reality targato Sky: 8 coppie di concorrenti alla scoperta dei tesori nascosti e delle bellezze del mondo.libero