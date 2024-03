Stop ai combattimenti e aiuti umanitari Cosa chiedono i parlamentari europei da Gaza

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 4 marzo 2024) La delegazione organizzata da Aoi, in collaborazione con Arci e Assopace Palestina, di operatrici e operatori, dirigenti associativi,, giornaliste e giornalisti, è arrivata ieri al Cairo e oggi è entrata nella Striscia ditramite il valico di Rafah. La delegazione, spiega una nota, porterà il messaggio lanciato da ottobre dalla società civile italiana per il cessate il fuoco, per l’aiutoo, per la ripresa delle trattative diplomatiche e per la pace; iniziative sotto l’egida delle Nazioni Unite. Questa mattina ci sono stati una sere di incontri con i rappresentanti delle agenzie dell’Onu impegnate nella Striscia. “Sulla base di quanto affermato da tutti gli interlocutori, la delegazione parlamentare sollecita ancora una volta il governo italiano a far sentire la propria voce per un ...