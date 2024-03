Sting | “Il mio futuro? Vedremo | devo capire cosa posso offrire”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ieri notte a Revolution è andato in scena l’ultimo match della leggendaria carriera di. L’incontro ha regalato parecchi momenti emozionanti con “The Icon” che trionfato insieme al suo tag team partner Darby Allin ritirandosi così con una vittoria e da campione di coppia di coppia in carica. Durante la conferenza stampa post ppv,ha parlato del suoe della possibilità di rimanere, comunque, impegnato in AEW e nel wrestling business. “Ne parlerò con Tony” Durante la conferenza stampa post Revolution,ha parlato del suo. Tony Khan ha già espresso il desiderio che “The Icon” rimanga in AEW con un qualche ruolo, ma al momento nessuna decisione è stata presa. Ecco le sue parole: “Tony ha parlato della possibilità che io resti a bordo in qualche modo. Al momento non ...

