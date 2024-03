Stezzano | investito e ucciso dal treno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024)(Bergamo) – Dramma lungo i binari a, in provincia di Bergamo: un uomo è statodal. E’ accaduto oggi, lunedì 4 marzo, poco prima delle 17 all’altezza di via Santuario. Inutile l’intervento dell’automedica e dell’ambulanza, inviate sul posto dalla centrale di Areu: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, le cui generalità non sono note. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordina, che dovranno fare luce su quanto accaduto. Al momento non è infatti chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto estremo volontario.