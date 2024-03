Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2024 oggi | orari | programma | tv | pettorali di partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Entra sempre più nel vivo la stagione del ciclismo: sabato è andata in scena la Strade Bianche con il successo eccezionale di Tadej Pogacar e, dopo il Laigueglia, sono iniziate così le corse nel Bel Paese. Corse che continueranno dacon ladella. La “Corsa dei due mari” giunge quest’anno alla 59a edizione e parte con la classicadi Lido di Camaiore, con una prova contro il tempo da 10 km completamente pianeggiante che sarà tutta sul lungomare, passerà da Viareggio per poi tornare nella località diper il traguardo finale. Il favorito principale per la vittoria sarà il nostro Filippo Ganna che proverà a indossare la prima maglia azzurra di questa edizione, ma l’avversario principale è Jonas Vingegaard, che vuole subito rispondere ...