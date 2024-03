Stagione finita per Kaba | infortunio al ginocchio per Ilic e ansia Kristensen

Leggi tutta la notizia su seriea24

Brutte notizie per il Torino che perde Ivan per. Finito KO nel match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, è stato sottoposto questa mattina ad esami strumentali hanno evidenziato una lesione del collaterale mediale del sinistro. A rendere nota la notizia è il Torino attraverso un comunicato ufficiale diramato sui propri canali. I tempi di recupero per rivederlo non in campo non dovrebbero essere brevi: per lui si prospettano circa un paio di mesi di stop. Si rivedrà in campo solamente verso la fine del campionato. Di seguito il comunicato del Torino.