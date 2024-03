Stadio Maradona | commissione Sport e federazioni in rivolta per la pista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDa un lato il business plan del Napoli, dall’altro lodi base, pulsante ma lontano dai riflettori. Sul futuro dello, è plastica la divaricazione incomunale. Due mondi agli antipodi, e c’è già chi si schiera. “L’eliminazione delladi atletica è solo una richiesta di De Laurentiis” frena Gennaro Esposito, presidente della. Il consigliere precisa come, in tal senso “non ci sono prescrizioni normative, neanche dall’Uefa”. Agli Europei 2032, assegnati a Italia e Turchia, l’Olimpico di Roma infatti ci sarà. E da quelle parti nemmeno pensano a privarsi della. Anzi, a giugno prossimo Roma ospiterà gli europei di Atletica. E per questa disciplina, si è anche candidata ai ...

