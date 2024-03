Stadio del Milan a San Donato | appello della nipote di Mattei | “Sarebbe accanto all’abbazia di Chiaravalle | una follia”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sanese (o) – “Io non sono nessuno, mi limito ad esprimere un giudizio, ma unodi calcio vicino a un’antica abbazia cistercense, quello no, proprio no.una scelta scellerata”. A parlare è Rosangeladi Enrico, fondatore dell’Eni e di Metanopoli (nonché del nostro quotidiano, Il Giorno). Da Matelica, dove abita e ha creato un museo dedicato allo zio paterno, Rosangela, classe 1949, figlia del fratello di Enrico, Italo, lancia una Paolo Scaroni, ex amministratore delegato dell’Eni e oggi presidente del, affinché si faccia un passo indietro rispetto all’ipotesi di realizzare un’arena da 70mila posti nell’area San Francesco a San ...