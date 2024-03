Stadio del Milan a San Donato | anche la nipote di Enrico Mattei interviene | “Caro Scaroni | scegliete un altro posto”

(Di lunedì 4 marzo 2024)o, 4 marzo 2024 – Dal comitato “No”, oltre a quella di tanti cittadini contrari alla scelta di Comune e società sportiva, si è levatala voce di Rosangela, il cui cognome non lascia dubbi sulla sua parentela. Ladi, fondatore dell'Eni che ha il proprio quartier generale a San, chiede a Comune e società sportiva di fare un passo indietro sulla scelta di costruire il nuovodelproprio a San. E si rivolge direttamente al presidente rossonero Paolo Sni, ex presidente dell’Eni: “dottor Sni, dovete fare loproprio qui? C'è tanto. ...

Per ora c’è un solo punto fermo, dato dalla perizia affidata alla società Praxi: il valore dello stadio Rigamonti di Brescia è di 16,8 milioni di euro. ... (ilgiorno)

Il gol di Barbieri permette ai nerazzurri di infrange re un vero e proprio tabù : lo stadio " Tombolato ". Il Pisa non otteneva i tre punti sul campo di casa del ... (sport.quotidiano)

Napoli - Juve, insulti per Giuntoli al Maradona al gol di Raspadori. Interviene la Polizia: All'88° minuto della partita Napoli-Juventus, dopo che Victor Osimhen ha sbagliato un calcio di rigore, Giacomo Raspadori ha segnato il goal del 2 a 1, facendo esplodere di entusiasmo l'intero Stadio ...tuttojuve

Roma, Friedkin ha praticamente deciso: avanti con De Rossi (Gasport): Roma, Friedkin ha praticamente deciso: avanti con De Rossi (Gasport) - A.S. Roma - Daniele De Rossi potrebbe essere l’allenatore dell’ AS Rom a anche per il futuro. &E... - Marione.net - La ControInfo ...marione

San Siro, Sala incontrerà Webuild, Milan e Inter: "Storia infinita, bisogna uscirne": Negli scorsi giorni, alcune dichiarazioni di Sala avevano fatto intendere che, mentre da parte dell'Inter ci sarebbe una certa disponibilità a parlare della ristrutturazione, da parte del Milan si ...milanotoday