Stadi di calcio in Italia | date di costruzione | sicurezza e progetti futuri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Glidiinhanno un'importanza che va ben oltre il semplice ospitare eventi sportivi. Oltre ad essere teatro di prestigiosi eventi sono diventati nel tempo dei veri e propri simboli culturali e sociali per le comunità locali, monumenti che raccontano decenni di storia delnazionale e internazionale. Meazza e Olimpico, glipiù pericolosi d'Il primo della lista non può che essere loo Olimpico di Roma, famoso perché sul suo manto erboso vanno in scena le partite di Roma e Lazio, ma scelto per tutti i maggiori appuntamenti dello sport del nostro Paese, come il match inaugurale degli Europei di2020 (poi disputati nel 2021), gli incontri della nazionale di rugby per il Sei Nazioni o il Golden Gala di ...