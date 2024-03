Sport invernali | calendario gare settimana 4-10 marzo | programma | orari | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) La stagione 2023-2024 degliè ormai sul viale del tramonto, ma nelle prossime settimane la posta in palio è ancora altissima in molte discipline. Dal 4 al 10ilpropone infatti i Campionati Mondiali allround e sprint di speed skating in quel di Inzell, come ultimo atto dell’inverno per il pattinaggio velocità su pista lunga. Questasarà inoltre di scena la Coppa del Mondo di sci alpino (tecniche femminili a Are, maschili a Kranjska Gora), sci di fondo (50 km a Oslo Holmenkollen), salto con gli sci, combinata nordica, biathlon (penultima tappa a Soldier Hollow) e snowboard (tra slalom parallelo a Winterberg e snowboardcross a Cortina). Di seguito ilcompleto degli...