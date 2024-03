Sporcizia e farmaci scaduti | sigilli a struttura per anziani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Serino, l'Asl di Avelino e li Consorzio dei Servizi Sociali di Atripalda, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo – disposto dal G.I.P. conforme richiesta della Procura – di unasocio-assistenziale ubicata nel Comune di San Michele di Serino, il cui legale rappresentante è ritenuto responsabile di non aver ottemperato all'ordinanza contingibile e urgente di chiusura emessa dal Sindaco, in quanto priva di autorizzazione all'esercizio. Dalle indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno e dalla Stazione di Serino, è emerso che i locali destinati a "gruppo appartamento", oltre a non possedere il titolo abilitativo, non erano muniti di agibilità. Nel corso delle ispezioni ...