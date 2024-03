Spiato anche Gravina numero uno Figc

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sono almeno quattro le indagini – o meglio le pre-investigazioni visto che l’Antimafia non ha poteri e competenze delle procure ordinarie – che sarebbero state svolte dall’allora sostituto procuratore Antonio Laudati e dal fidato luogotenente Pasquale Striano, già a capo della squadra Sos, estranee alle attività di servizio e nell’ambito di un "disegno criminoso" e che hanno portato all’apertura di altrettante indagini. Ma l’"innesco" – secondo l’accusa mossa ora dalla procura di Perugia – era di confidenti o amici degli indagati, invece che approfondimenti istituzionali. Un episodio riguarda il presidente della, Gabriele(nella foto). Sul quale Laudati (fingendo di aver avuto informazioni di reato dalla procura di Salerno e non invece, com’era accaduto da un ex collaboratore dello stesso, che Striano aveva ...