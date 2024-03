Sparatoria a Seregno tra due auto in corsa | 5 persone condannate per tentato omicidio

(Di lunedì 4 marzo 2024) I fratelli Cosimo e Giovanni Amato, Mario Romeo e i suoi due figli sono stati condannati dal Tribunale di Monza per. I cinque si erano sparati contro lungo via Wagner al'11 luglio 2023.

Seregno (Monza e Brianza) – Pene ridotte per eccesso colposo in legittima difesa o per le attenuanti della provocazione e dello stato di ira? Lo decide oggi ... (ilgiorno)

Sparatoria di Seregno, condanne da uno a nove anni per i coinvolti: Tutti condannati a nove anni i protagonisti della Sparatoria di luglio a Seregno, a eccezione di uno dei due figli di Romeo, per il quale il tribunale di Monza ha stabilito la pena a 8 anni. Un anno d ...primamonza

Seregno, la Sparatoria tra gli Amato e i Romeo in pieno giorno: il movente è sentimentale, condanne a 8 e 9 anni: Ne era scaturita una pericolosissima Sparatoria tra veicoli in movimento nel centro abitato di Seregno. L’uomo era stato colpito da due proiettili alla schiena, che non gli avevano leso organi vitali.milano.corriere