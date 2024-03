Sopracciglia invisibili ma floreali | la tendenza beauty di Simone Rocha

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 4 marzo 2024)lancia una nuovain passerella. In occasione della London Fashion Week ha proposto, cancellate e rimodulate tanto da sembrare rami fioriti. Un trend che potrebbe esplodere soprattutto in primavera. Il 2024 fa spazio ad un nuovo trendche ha già conquistato la passerella e probabilmente contagerà molto presto anche TikTok. Durante la London Fashion Week,ha regalato un prezioso contributo alle tendenze di bellezza proponendo un’alternativa alle, schiarite così tanto da scomparire quasi del tutto dal viso. Quasi perché in realtà l’idea è quella di trasformarle in qualcosa di nuovo, colorato, ...