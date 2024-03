Sondaggi politici elettorali oggi 4 marzo 2024 | resta negativo anche se in calo il giudizio degli italiani nei confronti del governo

Ora è ansia da Abruzzo: Meloni torna in Italia e corre da Marsilio: Palazzo Chigi ha osservato con profonda preoccupazione un recentissimo Sondaggio di Euromedia che segnalava per ... Lo scontro con Mattarella Lo staff di Meloni e i suoi consiglieri politici — a ...repubblica

Trump, i Sondaggi fanno tremare Biden: il tycoon verso la nomination repubblicana dopo la vittoria in Idaho: Donald Trump si avvicina alla nomination repubblicana dopo le vittorie riportate nei caucus in Missouri, Michigan e Idaho. «Sono avviato a razzo verso la nomination», ha affermato ...ilmessaggero

Portogallo: oltre 200mila elettori alle urne per il voto anticipato: Sono più di 200mila gli elettori iscritti per il voto anticipato in Portogallo. La prossima settimana le urne apriranno per più di 10 milioni di cittadini chiamati a votare ...it.euronews