Sondaggi politici | che effetto hanno avuto le regionali in Sardegna | boom di Pd e M5s | crolla la Lega

In base all'ultimo Sondaggi o Dire-Tecnè, Giorgia Meloni batte ancora una volta Elly Schlein nella classifica dei leader più amati.Continua a leggere (fanpage)

Effetto Sardegna, cala il consenso di Giorgia Meloni. Oggi il "campo largo" avrebbe la maggioranza: È quanto emerge dal periodico Sondaggio di Quorum / YouTrend per Sky Tg24 datato 4 marzo. Fratelli d'Italia resta la prima forza politica attestandosi al 27,1 per cento, ma arretra dell'1,3 per cento ...today

Sondaggio YouTrend: in calo fratelli d’italia (27,1%), dopo la Sardegna, Pd e M5S sono più vicini: Nel Sondaggio realizzato per Sky TG24 ... tornando sui livelli molto simili a quelli delle politiche del 2022. Entrambi i protagonisti del “campo largo” registrano infatti una crescita significativa ...ansa

Giuseppe Conte e la previsione sulle elezioni regionali in Abruzzo: la frecciata a Marsilio e Giorgia Meloni: In Abruzzo Giuseppe Conte parla delle imminenti elezioni regionali e va all'attacco del governatore uscente Marco Marsilio e della premier Giorgia Meloni ...notizie.virgilio