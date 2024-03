Sommelier addio Così i ristoranti statunitensi rispondono alla crisi economica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 4 marzo 2024) Vita dura per inel mercato statunitense. Questa figura professionale che fino a qualche anno fa era diventata una celebrità anche grazie a film-documentari come Somm, di Jason Wise, ora si ritrova in difficoltà a causa della scelta di moltidi fare a meno del loro apporto in sala. Tutto questo in un clima economico in cui il settore della ristorazione americana, che li aveva idolatrati, ha dovuto riassestarsi dopo l'urto subito nel periodo della pandemia e della successivainflattiva e dei consumi. Sia chiaro: sui tavoli dei locali negli Stati Uniti, il vino viene ancora servito regolarmente, ma a mancare progressivamente sono proprio quelle figure professionali chiamate a curare la lista vini, a selezionare le migliori etichette, a formare i dipendenti, a raccontare le giuste storie di viticoltori, e di ...