‘Soffio di primavera’ a Villa Necchi Campiglio di Milano | due giorni tra fiori | piante e idee per il giardino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Appuntamento sabato 9 e domenica 10 marzo dalle ore 10 alle 18,con "Soffio di primavera", la mostra mercato die prodotti per ilorganizzata dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano per dare il benvenuto alla bella stagione in arrivo. Giunta all'undicesima edizione, anche quest'anno, ospiterà trentina di vivaisti accuratamente selezionati proporranno in vendita ellebori, bergenie, primule, viole e ciclamini, camelie, gelsomini e ciliegi da fiore, ma anchearomatiche per le insalate,da orto annuali, erbacee perenni, arbusti coprisuolo, arbusti a fiore e sempreverdi, conifere,rustiche da ingresso e da cortile,spontanee ...