SNAI – Champions League | Lazio | serve un’impresa «2» a Monaco a 11 | ma il passaggio del turno scende a 2 | 90

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo il successo dell’Olimpico nella gara di andata, la squadra di Sarri prova a difendere il gol di vantaggio in casa del Bayern. Ma i tedeschi volano bassi: vittoria nei 90’ a 1,25, qualificazione a 1,40 Milano, 4 marzo – Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, lava in Germania a caccia