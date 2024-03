Sixt chiude un 2023 record | ricavi +18%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024), il gruppo tedesco di noleggio autoilconin crescita del 18% per 3,62 miliardi di euro, un ebitda di 1,33 miliardi (+16%) e con "il secondo miglior risultato nella storia dell'azienda" a livello di utile prima delle imposte pari a 464,3 milioni di euro. Il gruppo, in base ai risultati preliminari che saranno confermati dal cda il 27 marzo, propone ai suoi azionisti (il 60% è controllato dalla famiglia) un dividendo di 3,90 euro per azione ordinaria e 3,92 euro per azione privilegiata. Nel 2024 il gruppo intende "concentrarsi su un'ulteriore espansione della strategia premium e della digitalizzazione" e dal punto di vista finanziario punta a un utile prima delle imposte tra 400 milioni di euro e 520 milioni di euro. "Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi ambiziosi nel ...