Simone Inzaghi fa 300 in Serie A e l’Inter batte anche il Genoa | Juventus a -15

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non ha segnato quattro gol come nelle ultime quattro partite di campionato, ma ha vinto ancora e si è portata a +15 dallaseconda classificata.il2-1 a San Siro e mette le mani su uno Scudetto che non sembra più essere in discussione.festeggia le 300 panchine inA ed eguaglia sé stesso: i punti sono 72 punti in 27 gare, esattamente pari a quelli ottenuti nela scorsa stagione di campionato. Numeri impressionanti per la squadra che ha segnato più gol di tutti nei cinque top campionati e che funzionasenza l’undici titolarissimo. C’è Sz dal primo minuto al fianco di Lautaro, con Asllani ancora in regia, mentre la difesa è affidata all’inedito terzetto ...

