Lunedì 8 gennaio 2024 è tornato in diretta il Grande Fratello . E come anticipato la puntata si è aperta con il ritorno tanto atteso di Beatrice Luzzi, che ... (caffeinamagazine)

Signorini on fire contro Anita Olivieri: «Vuoi recitare la parte della vittima». Lei scoppia a piangere (senza lacrime): Alfonso Signorini on fire contro Anita Olivieri. Il conduttore ha chiesto alla concorrente durante la diretta spiegazioni su una sua affermazione fatta nella casa. La Olivieri prima nega, ma ...leggo

Signorini smaschera Perla Vatiero: «Abbiamo capito tutto». Lei confessa l'interesse per Alessio, lui la scarica in diretta: La metafora delle scarpe usata in settimana da Perla Vatiero, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi è stato svelato in diretta da Alfonso Signorini che ha smascherato senza troppi giri ...leggo

Mirko Brunetti in crisi con Perla Vatiero: «Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia conferme»: Dopo aver spiegato che i messaggi in codice di Perla Vatiero fossero indirizzati ad Alessio Falsone, Alfonso Signorini ha messo di fronte Mirko Brunetti e la sua ex per un nuovo confronto. Durante la ...msn

Grande Fratello, Alfonso Signorini smaschera Perla sulla metafora delle scarpe: "Ecco cosa significa!" [VIDEO]: Nella puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale5, Alfonso Signorini ha dato la sua interpretazione sulla famosa metafora delle scarpe usata da Perla, Sergio e Greta.comingsoon

GF, Mirko smaschera e annienta Perla. Lei e Sergio sotto torchio: Intanto, Signorini mette con le spalle al muro lei e Sergio ... In ogni caso, le maschere stanno cadendo stasera. Mirko Brunetti smaschera e annienta Perla Vatiero nello studio del GF Mirko entra in ...gossipetv