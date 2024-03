Sesto Fiorentino | rimorchio si stacca dalla motrice e travolge un’auto Morto il conducente

Firenze, 1 marzo 2024 – lutto a Sesto Fiorentino per la morte di Piero Bosi , presidente del Partito Democratico di Sesto Fiorentino , cofondatore della ... (lanazione)

I Carabinieri della Stazione di Calenzano, hanno Denunciato a piede libero un cittadino cinese classe '86, non censurato, per ipotesi di colpevolezza per il ... (firenzepost)