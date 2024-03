“Sesso in cambio del telefonino ritrovato” Oltre alla proposta indecente c’è la truffa | denunciato 24enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Legnano (Milano), 4 marzo 2024 – Si è offerto di restituire l’IPhone smarrito dvittima e che il soggetto in questione asseriva di aver, ma invece di una ricompensa ha chiesto una prestazione sessuale: non solo il tentativo non è andato a buon fine, mafine si è scoperto che il responsabile non era neppure in posdel telefono cellulare in questione e la vicenda, che aveva preso il via all’indomani dello smarrimento del telefono da parte di una 34enne legnanese, si è conclusa con la denuncia per tentataai danni di un giovane di 24 anni. La donna, dopo aver smarrito il suo IPhone, si era infatti rivolta ai social per provare a rintracciare il device, offrendo a chi avesseil telefono cellulare una ricompensa in denaro. Quali luci si siano accese ...