SERIE C UNICA

(Di lunedì 4 marzo 2024) Cvd Casalecchio-Modena 82-65 Cvd Casalecchio: Folli 21, Montanari 14, Tabellini 8, Sciarabba, Presti, Biasco 6, Fuzzi 8, Tognazzi, Ramzani 14, Campanella, Albertini 9, Lelli 2. All. Folesani. Modena: Reale 9, Proli ne, Twum 5, Mingotti 2, Casu 11, Malagoli 9, Saccone, Montanari 3, Nasuti 16, Taddei 6, Cavolo ne, Ezedize ne. All. Coppeta. Arbitri: Ercolini e Fusetti. Scandiano-Francesco Francia 73-69 Scandiano: Maione ne, Fikri 4, Costoli 9, Fontanili 10, Bertolini 9, Levinskis 15, Brevini 12, Riccò 9, Vecchi 5, Di Micco. All. Spaggiari. Francesco Francia: Chiusolo 5, De Ruvo 12, Degregori 11, Bavieri 4, Bianchini 12, Oyeh 9, Forino, Turrini 3, Rocchi ne, Vivarelli 3, Balducci 5, Almeoni 5. All. Mondini. Arbitri: Meloni e Ronda. I risultati: Correggio-Montecchio 66-63, Cvd Casalecchio-Modena 82-65, Lg Competition-Basket 2000 65-74, Scandiano Francesco Francia 73-69, Novellara-Magik. ...

Il governo spinge sul Pnrr. Il ministro Raffaele Fitto: «Primi per performance. Adesso spazio ai progetti»: Pnrr, Zes UNICA, politiche di coesione e anche le prossime elezioni amministrative nel capoluogo salentino. Di questo e tanto altro ha parlato ieri mattina il ministro per gli Affari europei, ...quotidianodipuglia

SERIE B, cade il Cesena: Lazio e Ternana si involano un’altra volta: Due le notizie davvero significative in un campionato di SERIE B Femminile la cui classifica continua, turno dopo turno, a cambiare fisionomia. La sconfitta ...donnesulweb

SERIE A, che ripartenza! Apertissime corsa play-off e lotta salvezza: SERIE A, BAGARRE IN VETTA Chi non smette di recuperare terreno in classifica è l’Olimpia Milano. Archiviate le delusioni in Coppa Italia ed Eurolega, i meneghini si sono imposti su Varese in un derby ...pistoiasport