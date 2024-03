Serie C | stangata per Possanzini | 3 turni di squalifica all'allenatore del Mantova

Clamorose novità in arrivo dopo il big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, i tifosi approvano la severa decisione. In seguito alla grande sfida tra Lazio e ... (rompipallone)

Giudice Sportivo, stangata per Possanzini: tre turni di stop: Tre giornate di squalifica con ammenda da 500 euro per il tecnico del Mantova, Davide Possanzini come si legge nella nota ufficiale "per avere, al termine della gara contro la Pro ...tuttomantova

Caso Dia, Salernitana furiosa: si valuta l’azione risarcitoria, pronta una maxi stangata: I campani sono ultimi in classifica, praticamente da inizio stagione, hanno raccolto appena 14 punti in 27 partite, sono la terza peggior difesa della Serie A (54 gol) e il peggior attacco (21 gol).calcioweb.eu

Torino a rischio stangata: la decisione su Juric: Ivan Juric non conosce mezze misure e questo è un dato di fatto. Tuttavia, stavolta è andato oltre mettendo in difficoltà lo stesso Torino che potrebbe ...footballnews24