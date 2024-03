Serie C | i pronostici sulle partite del 5 marzo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 4 marzo 2024)C, nel turno infrasettimanale scendono in campo sia Mantova che Cesena, rispettivamente al comando dei gironi A e B: notizie e. Torna subito in campo laC e lo fa con un interessante turno infrasettimanale. Nel girone A occhi puntati sulla capolista Mantova, che nelle ultime due giornate ha rallentato pareggiando contro Novara e Pro Vercelli. I virgiliani sognano il ritorno in B dopo oltre un decennio ma non possono permettersi altre frenate, visto che il Padova, altra grande favorita per la promozione diretta, adesso ha solo 4 punti in meno. Un’esultanza dei giocatori del Mantova (Instagram mantova 1911)La squadra di Davide Possanzini, con il supporto del suo pubblico (11 vittorie, un pareggio e una sconfitta tra le mura amiche) dovrebbe tornare a vincere contro la Virtus Verona, ma non sarà una passeggiata ...