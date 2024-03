Serie C | gli squalificati | stangate per Piccinini e Possanzini

(Di lunedì 4 marzo 2024) E’ stato pubblicato l’elenco dei calciatori didopo la 10ª giornata di ritorno. Il giudice sportivo ha fermato per quattro giornate Stefano(Pergolettese) e per una Leonardo Stanzani (Pro Patria), Armand Rada (Trento), Joel Chukwuma Obi ( Vis Pesaro), Erald Lakti e Edoardo Bernardi (Arzignano), Lorenzo Ferrante e Alessandro Lamesta (Giana Erminio), Tommaso Gattoni (Pro Sesto), Paolo Dametto (Torres), Antonio Cioffi (Ancona), Francesco De Rose e Augustus Kargbo (Cesena ). Fermati anche Francesco Corsinelli e King Udoh (Gubbio), Simone De Santis (Pineto), Riccardo Martinelli (Pontedera), Mattia Mustacchio e Giulio Parodi (Pro Vercelli), Cristian Fabriani (Torres). Tre giornate eTra gli allenatori, tre turni di stop per Davide(Mantova), due per ...

