Serie B Nazionale Ozzano | non riesce la rimonta a Jesi

(Di lunedì 4 marzo 2024)86 New Flying Balls 79: Varaschin ne, Castillo ne, Carnevale 12, Bruno 14, Merletto ne, Nisi ne, Vita Sadi ne, Valentini 12, Rossi 11, Marulli 9, Tiberti 13, Casagrande 15. All. Ghizzinardi. NEW FLYING BALLS: Myers, Bechi 4, Bastone 14, Zambianchi ne, Martini 2, Terzi ne, Filippini 19, Cortese 13, Balducci 2, Piazza 12, Abega 10, Zanasi ne. All. Conti. Arbitri: Purrone e De Ascentis. Note: parziali 29-24; 56-48; 70-60. Tiri da due:21/39;23/48. Tiri da tre: 10/32; 7/20. Tiri liberi: 14/18; 12/15. Rimbalzi 35; 44.