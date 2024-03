SERIE B INTERREGIONALE

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bologna 2016-Monfalcone 88-70 Bologna 2016: Tinsley 17, Reinaudi 24, Gamberini 11, Bianchini ne, Graziani 17, Ranieri 2, Azzano 6, Guerri, Lusvarghi 11, Zedda. All. Lunghini. Monfalcone: Maiola 2, Soncin 6, Natali, Rezzano 6, Antonutti 31, Tossut, Gattolini, Romanin 7, Skerbec 6, Barel 8, Segatto 4. All. Fazzi. Arbitri: Forconi e Gaudenzi. Note: parziali 23-16; 39-36; 63-54. Olimpia Castello-Montebelluna 70-77 Olimpia Castello: Masrè 6, Costantini 15, Castellari ne, Ferdeghini 11, Grotti 6, Gianninoni 4, Dieng 9, Galletti 2, Casanova ne, Torri, Zhytaryuk 17. Allenatore: Giordani. Montebelluna: Vanin 20, Grani 12, Cazzolato 7, Durante ne, Crivellotto 5, Borsetto 5, De Lorenzo 4, Rossato 3, Deganello, Cecchinato 9, Milani 12. All. Osellame. Arbitri: Bergami e Zaniboni. Note: parziali 16-21; 31-46; 58-66. I risultati: Bologna 2016-Monfalcone 88-70, Piadena-Unica Bergamo 76-90, ...