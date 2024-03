Serie A2 | la Elachem Vigevano sfiora l' impresa con la Fortitudo Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – Ci è andata vicina, vicinissima. Lahato l’di fermare davanti a oltre 2.700 spettatori, la. Finisce 72-80 con i ducali che per oltre 30 minuti sono stati avanti nel punteggio ma costretti a subire il finale di un super Pietro Aradori che ha ribaltato l’inerzia e consegnato ai felsinei una vittoria che li rilancia. Percambia poco: la diretta rivale per evitare il “girone nero” per la salvezza inA2, la Luiss Roma, ha perso in casa all’ultimo tiro contro Forlì. Ma sulla prestazione ducale ha pesato un metro arbitrale non sempre equilibrato. Lo sottolinea coach Lorenzo Pansa, uno che non è abituato a polemizzare con il terzetto dei direttori di ...