Serie A | Rocchi spegne le polemiche | giudizio sugli episodi

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Serie A nel caos per gli ... (calcionews24)

Calhanoglu si è fermato per infortunio, dovrà saltare di certo Atalanta e Genoa. Ma questo non cancella certo la sua ottima stagione con l’Inter, anzi il suo ... (inter-news)

Open Var, Rocchi: 'Inter-Atalanta Ok annullare il gol di De Ketelaere, braccio di Miranchuk in posizione innaturale': Nel corso di Open VAR, format su DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si è soffermato su Inter-Atalanta. In particolare, è stato analizzato il gol an.calciomercato

Lazio-Milan, Rocchi: "Castellanos episodio al limite. Su Marusic e Pellegrini...": Lente d'ingrandimento su Lazio-Milan, match ricco di polemiche per la direzione di Di Bello. Di seguito l'analisi del designatore Gianluca Rocchi. Contatto Maignan-Castellanos: "Episodio molto al ...lalaziosiamonoi

Serie B - Passo falso della Virtus Roma 1960 con il Loreto Pesaro: Prova a reagire la squadra di casa con i canestri di Rocchi, che segna anche una tripla, ma Maruca risponde per due volte “presente”: Tonolli prova la zona ma Loreto ne ha di più, ed al trentesimo è ...pianetabasket