Serie A 2024 | l’Inter batte anche il Genoa soffrendo e vola a +15 | lo Scudetto è vicino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo un mese a tutta, con vittorie roboanti, ci staconcedersi una partita un po’ più sofferta: se poi si agguantano i tre punti tutto di guadagnato.non frena la sua corsa e anzi, continua a macinare punti: nel posticipo del lunedì della 27ma giornataa San Siro 2-1 ile mette le mani sullo. I punti di vantaggio sulla Juventus sconfitta ieri sera a Napoli sono adesso quindici e diventa quasi impensabile andare a riprendere la banda di Inzaghi che sembra pronta a gioire tra qualche settimana. I nerazzurri soffrono nella prima parte di gara: Retegui mette un paio di volte in difficoltà la retroguardia di casa, ma ci pensano Pavard e Sommer a metterci una pezza. È il preludio alla sgasata di Lautaro e compagni: Sz prima serve l’assist per il ...

