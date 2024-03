Serie A 2023 2024 | oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo 27 giornate

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ledellaventisettecon quella dello scorso campionato.l’ennesima vittoria l’Inter di Simone Inzaghi vola a quota 72 punti, ben 22 in più rispetto a unfa. Numeri che fimpressione, così come quelli – in negativo – del Napoli, che dodici mesi fa aveva addirittura 71 punti esi ritrova con 43. In coda oltre alla Salernitana sempre più ultima, da segnalare anche la brutta stagione del Sassuolo, che rischia concretamente di retrocedere inB. LE27Inter 72 (+22) Juventus 57 (+1) Milan 56 (+8) Bologna 51 ...

La diretta LIVE di Juve Stabia-Casertana , match valido per la ventinovesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Nel girone C al Romeo Menti in campo la capolista ... (sportface)

Non si ferma la Juve Stabia , che vince di misura il sentito derby contro la Casertana per 1-0 e torna a +7 sul Benevento in vetta alla classifica del Girone C ... (sportface)

Serie B 2023/24, risultati e classifica 9ª di ritorno: lotta serrata per il 2° posto, crisi nera Cittadella: Ieri si è concluso il ventottesimo turno del campionato di Serie B 2023/24, nona di ritorno per i cadetti, 24 gol realizzati nei dieci incontri disputati che delineano la classifica che di seguito vi ...restodelcalcio

Rigore Inter, si scatenano altre polemiche! Quanti dubbi sul contatto Barella Frendrup – VIDEO: Un altro rigore concesso all’Inter contro il Genoa che fa infuriare i tifosi È in corso Inter Genoa, match che chiude la giornata 27 della Serie A 2023-24. Con l’Inter in vantaggio di 1-0 ecco ...milannews24

Inter Genoa: traguardo per l’ex Milan Messias, cosa è successo a San Siro: Sono in campo Inter Genoa per chiudere il turno della giornata 27 delle Serie A 2023-24. Traguardo per l’ex Milan Messias Inter Genoa in campo in questi istanti per chiudere la giornata 27 della Serie ...milannews24

Grande Fratello 2023-2024, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 4 marzo: Grande Fratello 2023-2024, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 4 marzo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...tpi

BMW i4 i4 eDrive 40 Sport del 2023 usata a Imola: Dotazione di Serie: Volante sportivo in pelle a tre razze Bullone antifurto Indicatore pressione pneumatici Retrovisori int/est autoanabbaglianti (esterni ripiegabili elettricamente) Retrovisore ...automoto