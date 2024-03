Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni e l' intervista da Fazio | Pensati libera dalle domande | e la inchioda col VIDEO della bambola

(Di lunedì 4 marzo 2024)controper l’a Che Tempo Che Fa da Fabiodi domenica 3 marzo 2024. La giornalista, che aveva già punzecchiato l'influencer per il casobeneficenza con il pandoro Balocco, fa notare che durante la puntata in onda sul Nove, l'imprenditrice ha

Come sappiamo, lo scandalo Balocco è emerso soprattutto grazie al lavoro di Selvaggia Lucarelli , che ha condotto un’inchiesta sulla presunta beneficenza di ... (donnapop)

Ieri, 3 marzo, l’intervista in onda su Nove Ieri sera, 3 marzo, è andata in onda su Nove, a Che Tempo che fa, la tanto attesa intervista di Fabio Fazio a ... (361magazine)

Pioggia di reazioni dopo l’intervista in tv di Chiara Ferragni ieri a Che tempo che fa. A intervenire su Instagram è Selvaggia Lucarelli . La giornalista del ... (caffeinamagazine)

Selvaggia Lucarelli prende in giro Fedez dopo la causa persa con Luis Sal per Muschio Selvaggio

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: “Avvilente assenza di pensiero e grammatica”: L’intervista di Chiara Ferragni, ieri sera da Fabio Fazio, ha scatenato l’ironia di Selvaggia Lucarelli, che su X ha scritto: “Pensati libera…dalle domande” ...dire