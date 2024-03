Sei un alieno | Red Ronnie punta Fedez | botta e risposta cult

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Continua il podcast Muschio Selvaggio in attesa che, come disposto dal tribunale di Milano, ceda le sue quote all'ex collega Luis Sal che il rapper milanese aveva allontanato dal prodotto. Nell'ultimata si parla di "complotti" e misteri, con due ospiti in rappresentanza di visioni opposte. Da una parte c'è Red, il conduttore tv ed esperto di musica che negli ultimi anni ha spesso indagato verità parallele e paranormali, arrivando a fare delle sedute in cui asserisce di aver parlato con i defunti, uno su tutti il celebre chitarrista Jimi Hendrix. Dall'altra c'è Barbascura X, divulgatore scientifico e youtuber. La conversazione prende subito una piega prevedibile, con Gabriele Ansaloni - questo il vero nome del conduttore di Roxy Bar e tante trasmissioni - che propone le sue teorie provocando l'ilarità ...