Sei anni fa moriva Astori | l’omaggio | “Davide sempre con noi”

In occasione del sesto anni versario della scomparsa di Davide Astori , tante società hanno voluto dedicare all’ex calciatore un post sui social per onorarne la ... (sportface)

La MotoGp riparte dal Qatar, Bagnaia prolunga con Ducati: Le case giapponesi hanno da ricostruirsi una reputazione dopo anni di avvitamento nella crisi. Il francese Fabio Quartararo ha tutto quello che serve per brillare se avrà a disposizione una moto ...ansa

Risarcimento record di 72 milioni a donna investita da bus a Nyc: Aurora Beauchamp, che oggi ha 68 anni, la sera del 6 marzo 2017 stava attraversando la strada nella Grande Mela per andare a trovare la madre e rivelarle che le era stato appena diagnosticato un ...ansa

Palazzo Carciotti, Barbo (Pd): "Valore più che dimezzato in sei anni": “In sei anni il valore di Palazzo Carciotti si ritroverà probabilmente ridotto a meno della metà. C’è da chiedersi che tipo di investitori si potranno far venire per ‘ricostruire’ un pezzo di città ...triesteprima